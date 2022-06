F.C. Porto bate Benfica e fica em vantagem no play-off do título

O F.C. Porto venceu, nesta quarta-feira, o Benfica, por 9-6, no terceiro jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins, disputado no Dragão Arena, na Invicta.

Os portistas, que chegaram ao intervalo a vencer por 3-2, ainda estiveram em desvantagem (4-5), mas alcançaram o triunfo, com o definitivo 9-6 no marcador.

A série estava empatada a um, isto depois de os dragões terem vencido o primeiro jogo (5-0) e as águias o segundo (3-0).

O quarto jogo entre as duas equipas, que pode dar já o título ao F. C. Porto, está agendado para o próximo sábado (15 horas), no pavilhão da Luz, em Lisboa. Caso os encarnados triunfem neste encontro, a partida decisiva decorrerá no dia 29 de junho (na próxima quarta-feira), a partir das 20 horas, no Dragão Arena, no Porto.