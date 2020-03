FC Porto bate Clube K e revalida Taça de Portugal

Hoje às 18:43 Facebook

A Academia José Moreira/FC Porto revalidou o título da Taça de Portugal de voleibol feminino, ao derrotar o Clube K, por 3-0, no encontro decisivo da "final four", disputada este domingo no Pavilhão Desportivo Municipal de Santo Tirso.

Na reedição da final da época passada, o F. C. Porto repetiu o triunfo em três parciais (25-16, 25-18 e 25-21) frente ao conjunto de Ponta Delgada, finalista em 2017/18 e 2018/19.

O F. C. Porto igualou AVC Famalicão, Benfica, Porto Vólei 2014 e Sporting com duas Taças de Portugal, num historial dominado por Leixões e Castêlo da Maia, ambos com oito troféus.

As 'azuis e brancas' somaram o segundo título em pleno ano de estreia no voleibol feminino nacional, depois de terem conquistado a Supertaça diante do Leixões (3-2) e terminado a fase regular do campeonato na liderança.