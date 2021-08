F.C. Porto confirma reforço e José Mourinho contrata avançado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:08 Facebook

Em dia pouco movimentado, o F.C. Porto confirmou esta manhã um reforço para a defesa da equipa B. Em Itália, a Roma de José Mourinho apresentou o novo avançado.

F.C. Porto: Léo Borges foi confirmado esta manhã como reforço dos dragões para a equipa B. O antigo jogador do Internacional Porto Alegre vai ser emprestado ao F.C. Porto, que fica com opção de compra a rondar os quatro milhões de euros. O defesa esquerdo brasileiro referiu estar "muito agradecido pela confiança depositada". "Tenho de trabalhar dia a dia, dedicar-me todos os dias, cada jogo é um jogo e o objetivo principal é chegar à equipa A", referiu ao site da equipa azul e branca.

AS Roma: José Mourinho vai contar com Eldor Shomurodov para atacar a temporada 2021/2022. O avançado internacional do Uzbequistão assinou um contrato válido por cinco anos e custou 17,5 milhões de euros aos cofres da equipa romana.

Tottenham: A novela Harry Kane teve mais um episódio esta manhã. Para além da forte possbilidade que tem em ser multado pela ausência no treino de segunda-feira, o avançado voltou a não comparecer no centro de treinos da equipa esta manhã. O The Athletic informou que Kane comunicou com um jogador do Manchester City e revelou o interesse em juntar-se à equipa de Guardiola.

James Rodríguez: O médio colombiano poderá estar de saída do Everton. Após Carlo Ancelotti ter abandonado o clube para treinar o Real Madrid, os planos dos "toffees" para James devem passar por uma transferência, tendo em conta que é o mais bem pago do plantel, segundo informa o "Daily Mail". O antigo jogador do F.C. Porto mostrou interesse em jogar em Itália, sendo que o AC Milan pode ser o destino mais provável, visto que perdeu o criativo turco Çalhanoglu para o rival Inter.