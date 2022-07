F.C. Porto cria equipa de futebol feminino nos sub-13 e sub-15

O F. C. Porto anunciou esta quarta-feira que vai criar várias equipas de futebol feminino, nos escalões de sub-13 e sub-15. Dragon Force terá seis equipas em várias cidades.

Através da Dragon Force, academia azul e branca, Viseu, Penafiel, Ermesinde, Gondomar, Maia e Porto terão as equipas de futebol feminino, "que competirão nos campeonatos organizados pelas respetivas associações", pode ler-se no comunicado dos dragões.

Destes conjuntos, uma equipa de cada escalão irá representar o F. C. Porto. Os sub-13 jogarão na Universidade da Maia, enquanto os sub-15 vão competir no Campo da Constituição. A 4 de setembro realizam-se os treinos de captação, entre as 9.30 e as 13 horas.