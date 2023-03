F.C. Porto de regresso às vitórias

Rui Almeida Santos Hoje às 22:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Carlo Di Benedetto assinou o hat-trick que consumou, nesta quinta-feira, a remontada portista em Riba d"Ave (4-2, no campeonato da primeira divisão de hóquei em patins. O Juventude de Viana está despromovido.

No acerto do calendário da fase regular, o F. C. Porto deu, na noite desta quinta-feira, a volta ao Riba D"Ave e voltou aos triunfos na Liga. O HC Braga bateu a Juv. Viana (4-6), resultado que selou a despromoção dos vianenses e do Paço de Arcos.

O jogo em atraso dizia respeito à 21.ª jornada do campeonato.

PUB

FICHA DE JOGO

RIBA D"AVE-FC PORTO, 4-2

Campeonato Nacional, 21.ª jornada

29 de março de 2023

Pavilhão do Parque das Tílias, em Vila Nova de Famalicão



Árbitros: Rui Torres e Pedro Figueiredo



RIBA D"AVE: Álvaro Shedha (g.r.), Pedro Silva (cap.), Hugo Barata, Anderson Silva e Gustavo Pato

Suplentes: José Nunes (g.r.), Carlos Loureiro, Iñigo Artacho, Daniel Pinheiro e Franco Pósito

Treinador: Horácio Ferreira



FC PORTO: Xavier Malián (g.r.), Reinaldo García (cap.), Xavier Barroso, Rafa e Carlo Di Benedetto

Suplentes: Tiago Rodrigues (g.r.), Telmo Pinto, Diogo Barata, Ezequiel Mena e Gonçalo Alves

Treinador: Ricardo Ares



Ao intervalo: 1-1

Marcadores: Pedro Silva (5m e 34m), Carlo Di Benedetto (21m, 34m e 43m) e Rafa (49m)