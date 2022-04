F.C. Porto derrota o Benfica em basquetebol

JN/Agências Hoje às 00:41 Facebook

O F.C. Porto impôs este sábado a primeira derrota ao Benfica na segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol, por 65-60, em jogo da quinta e penúltima jornada.

O facto de já haver pouco em jogo, porque o Benfica já havia garantido o primeiro lugar, terá sido responsável por um espetáculo que, no geral, foi pobre. Na primeira metade registava-se uma igualdade a 23 pontos, o que reflete o que foi a exibição das duas equipas ao longo desse período.

Os erros sucederam-se, o ritmo foi muito baixo e o FC Porto e o Benfica equipararam-se no desacerto nos lançamentos e noutros capítulos, algo melhorou, mas pouco, na segunda parte.

O Benfica começou melhor e comandou o marcador quase sempre e o F. C. Porto, que esteve a perder por sete pontos (14-21), conseguiu recuperar e igualar, beneficiando da desinspiração encarnada na ponta final do primeiro tempo.

O técnico portista tentou corrigir o que estava mal na sua equipa e esta impôs maior intensidade nas suas ações defensivas quando perdia por 12-15, o que tirou espaço e tempo ao Benfica para manobrar com o à-vontade inicial.

A reação portista foi de curta duração e o Benfica manteve-se na frente do marcador, chegou aos 14-21 e terminou aí a sua produção ofensiva, enquanto os portistas conseguiram um parcial de 7-0 e empataram 23-23.

Os primeiros dez minutos foram os melhores deste encontro entre os dois rivais e o F. C. Porto saiu na frente na segunda parte e manteve-se aí durante largos, até que o Benfica reagiu e foi para o último período a perder por um ponto (42-41).

A qualidade do jogo voltou a cair nos derradeiros dez minutos, mas o F. C. Porto cometeu menos erros e soube aproveitar os do Benfica que foram muitos e penalizaram a equipa, que ficou para trás no marcador e já não conseguiu recuperar.

Charlon Kloof destacou-se no conjunto portista, tendo apontados 15 pontos e sido o grande motor da equipa com a sua velocidade e o seu inconformismo. Frank Gaines foi o menos mau num Benfica por vezes sem chama e que perdeu assim a sua invencibilidade na segunda fase da prova num jogo com algumas quezílias e várias paragens e que durou mais de duas horas.