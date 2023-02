JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto, detentor do troféu, recebe o Valongo nos quartos de final da Taça de Portugal de hóquei em patins, enquanto o Sporting joga em casa com o Murches, ditou, esta sexta-feira, o sorteio realizado pela Federação de Patinagem.

Nos outros jogos, o Sporting de Tomar enfrenta o Famalicense e o Óquei de Barcelos tem duelo marcado com o Hóquei Clube de Braga.

Os jogos do 'quartos' da Taça estão agendados para 18 de março.