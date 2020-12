F.C. Porto está confiante que pode chegar aos quartos de final

Hoje às 14:15 Facebook

O vice-presidente do F.C. Porto Vítor Baía garantiu hoje que a equipa está confiante que pode afastar a Juventus e qualificar-se para os quartos de final da Liga dos Campeões de futebol.

O sorteio dos oitavos de final da 'Champions', hoje realizado em Nyon, colocou frente a frente os campeões portugueses e italianos, e Vítor Baía acredita que "nesta fase qualquer adversário seria muito complicado".

"Acreditamos em tudo, nunca damos qualquer jogo por perdido. Acreditamos que é possível estarmos nos quartos de final", assegurou o antigo guarda-redes, em declarações à UEFA.

Vítor Baía lembrou que o F.C. Porto "é uma equipa muito experiente neste tipo de competição, muito focada, muito agressiva, no bom sentido, muito solidária", algo que está "no ADN do clube, é a sua cultura, é a cultura do próprio treinador".

"Somos otimistas e confiantes. Só quando não tivermos hipóteses é que desistimos, só quando o árbitro apita. São jogos diferentes [dos anteriores]. O jogo só será em fevereiro, início de março, haverá muitas 'nuances'. A confiança está cá e vamos à luta", assinalou.

Para o dirigente, a Juventus "é uma grande equipa, uma das melhores do mundo", relembrando que os dois conjuntos têm o mesmo número de conquistas na principal prova europeia de clubes.

"A Juventus é duas vezes campeã da Europa e nós também. Naquilo que são os títulos mais importantes estamos equilibrados, nos orçamentos não, mas nós não temos medo e estamos confiantes", assumiu.

O encontro da primeira mão marcará o regresso de Danilo e Alex Sandro ao Estádio do Dragão, dois jogadores que "deixaram muitas saudades", assim como de Cristiano Ronaldo, que, para Vítor Baía, é o "melhor jogador português de todos os tempos", esperando que "nesse jogo não ponha em campo toda sua qualidade".

"Não há dúvidas, é um dos melhores de todos os tempos, é um orgulho nacional, mas vai ser um adversário. Naqueles minutos só nos focamos no que é realmente importante, que é fazermos a nossa tarefa e ajudarmos o F.C. Porto a vencer", disse.

Por ter terminado no segundo lugar do Grupo C, atrás do Manchester City, a equipa treinada por Sérgio Conceição vai disputar a primeira mão em casa, em 16, 17, 23 ou 24 de fevereiro, e a segunda em Turim, em 09, 10, 16 ou 17 de março.