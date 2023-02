F.C. Porto obteve primeira vitória na Liga dos Campeões de andebol

JN/Agências Ontem às 23:47 Facebook

O F.C. Porto obteve, esta quarta-feira, a primeira vitória na presente edição da Liga dos Campeões de andebol, ao bater, em casa, o Dínamo de Bucareste, por 32-23, em jogo da 11.ª jornada do Grupo A.

Depois de 10 jornadas em que o melhor resultado que conseguiram foi um empate caseiro com o Magdeburgo (31-31), os campeões nacionais voltaram às boas exibições e aos triunfos e, embora continuando na última posição do grupo, com três pontos, ainda podem apurar-se para a fase seguinte da prova.

A primeira parte do jogo com o Dínamo de Bucareste, que desceu do quarto para o quinto posto com a derrota sofrida hoje, foi de grande equilíbrio, tendo o campeão romeno sido mais forte na fase inicial e comandado o marcador até quase aos 25 minutos.

Os dois guarda-redes estiveram então em bom plano e o Dínamo de Bucareste conseguiu manter-se na frente do marcador porque o F.C. Porto tardou em acertar com as marcações defensivas e esteve precipitado nas suas ações atacantes.

O marcador registava uma igualdade a 12 golos aos 25 minutos, mas depois o pivô Iturriza pôs o F.C. Porto na frente do marcador pela segunda vez (13-12), com um golo em que impôs o seu poderio físico, e Daymaro Salina aumentou a vantagem (14-12) depois de um bom trabalho individual de Mamadou Dioucou.

O Dínamo de Bucareste reduziu (14-13) e o intervalo chegou, assim, com os portistas a ganhar e a vantagem subiu para dois golos logo no arranque do segundo tempo, período em que a superioridade portista foi quase total por mérito próprio e pelo gradual colapso exibicional do adversário.

A equipa romena ainda conseguiu atenuar os 'danos' e manter-se na luta pelo triunfo até aos 40 minutos, mas daí para a frente o FC Porto arrancou, ganhou confiança e ampliou, às vezes com brilho técnico, a sua vantagem.

Mitrevski e Sebastian Frandsen, este até ser substituído por ter ficado abalado com um remate em cheio na cara, estiveram bem na baliza do FC Porto, Rui Silva impôs o ritmo ofensivo e Jack Thurin e Nicolaj Laeso destacaram-se na finalização, tendo cada um apontado sete golos.

O Dínamo de Bucareste 'afundou-se' após os primeiros 10 minutos da segunda parte e saiu-se mal do 7x6 com que procurou surpreender o FC Porto no ataque, tendo, por isso, sofrido alguns golos com a baliza desguarnecida.

O bom desempenho defensivo, apoiado numa forte entreajuda e disciplina, terá sido a chave deste triunfo portista, o que lhe permitiu neutralizar os pontos fortes do adversário, que marcou apenas 10 golos, sofreu 18 depois do intervalo e fez uma exibição pobre. Salvou-se o guardião Saeid Heidarirad.

O conjunto romeno tinha vencido o jogo da primeira volta, por 32-27, mas hoje deixou uma pálida imagem da sua capacidade, em especial na segunda meia hora, e esteve muito longe de provar por que chegou a este jogo com mais 10 pontos do que FC Porto.

Ficha do jogo

Jogo no Pavilhão Dragão Arena, no Porto

F.C. Porto -- Dínamo de Bucareste, 32-23.

Ao intervalo: 14-13

Sob a arbitragem de, Ivan Pavicevic e Milos Raznatovic, de Montenegro,as equipas alinharam e marcaram:

- F.C. Porto (32): Nikola Mitrevski, António Areia (4), Jack Thurin (7), Daymaro Salina (2), Rui Silva (3), Nikolaj Laeso (7) e Diogo Branquinho (1). Jogaram ainda: Pedro Valdés, Victor Iturriza (4), Andre Sousa, Mamadou Dioucou, Fábio Magalhães (2), Pedro Cruz, Leonel Fernandes (2) e Sebastian Frandsen.

Treinador: Magnus Andersson.

- Dínamo de Bucareste (23): Saeid Heidarirad, Eduardo Gurdindo (1), Ante Kuduz (6), Andrii Akimenko (6), Cedric Sorhaindo, Roberto Militaru e Lazar Kukic (1). Jogaram ainda: Mohamed Ali Ali (3), Emil Racotea, Valentin Ghionea, Stanislav Kasparek (), Alex Pascual (1), Mohamed Mamdouh, João Pedro Silva (1) e Andrei Negru (4).

Treinador: Xavier Pascual.

Marcha do marcador: 2-3 (05 minutos), 5-4 (10), 6-8 (15), 9-10 (20), 12-12 (25), 14-13 (Intervalo), 17-15 (35), 18-17 (40), 22-19 (45), 23-21 (50), 27-22 (55) e 32-23 (final).

Assistência: 1.127 espetadores.