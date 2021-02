João Faria Hoje às 12:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Os recentes empates frente a Benfica, Belenenses SAD e Sporting de Braga motivaram queixas de arbitragem por parte dos portistas. Sem os alegados erros dos árbitros, os dragões acreditam que podiam estar muito mais perto do Sporting, equipa que lidera o campeonato.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do F. C. Porto, apontou, nesta quinta-feira, no "Porto Canal", vários erros de arbitragem ocorridos no último mês. O responsável dos dragões fez as contas e concluiu que desde 15 de janeiro, a equipa orientada por Sérgio Conceição teve jogos "com decisões terríveis" e acrescentou: "Retiraram-nos seis pontos. Os empates com Benfica, Belenenses SAD e Braga seriam vitórias", salientou.

No jogo com o Benfica (1-1), arbitrado por Luís Godinho, o F. C. Porto queixa-se que Pizzi e Nuno Tavares, jogadores dos encarnados, ficaram por expulsar.

Mais recentemente, no Jamor, no encontro frente ao Belenenses SAD (0-0) arbitrado por Fábio Veríssimo, os dragões alegam que ficaram por exibir cartões vermelhos a Calila e Sithole, além de ter passado em claro um penálti, num lance muito polémico sobre Nanu, por carga do guarda-redes Kritciuk.

PUB

Já no último domingo, no primeiro de dois jogos seguidos frente ao Braga (2-2), apitado por Artur Soares Dias, o F.C. Porto entende que Corona foi mal expulso por duplo amarelo.

Após 18 jornadas, o F.C. Porto ocupa o segundo lugar, a oito pontos de distância do Sporting, pelo que, com esta contabilidade "corrigida", estaria apenas a dois pontos da liderança.