F.C. Porto perdido em Glasgow

Ontem às 21:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Dragões derrotados pelo Rangers (2-0) e com a vida complicada no grupo G da Liga Europa.

Dois golos em quatro minutos, da autoria de Morelos (69) e de Davis (73) causaram a segunda derrota do F.C. Porto em quatro jornadas.

Os Dragões ainda dependem deles próprios, mas terão de ganhar os dois últimos desafios, com o Young Boys, em Berna, e com o Feyenoord, no Dragão, para poderem qualificar-se para os 1/16 de final da Liga Europa.

O F.C. Porto fica a três pontos e em desvantagem no duelo direto com o Rangers, que empatou no Dragão (1-1). E a três unidades do Young Boys, que foi empatar ao Feyenoord (1-1), no outro jogo disputado na noite desta quinta-feira. Os holandeses têm os mesmos do F.C. Porto.