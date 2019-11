F.C. Porto recebe Setúbal no dia 24

Hoje às 21:22 Facebook

O F. C. Porto-Vitória, da quarta eliminatória da Taça de Portugal, será disputado no dia 24 (domingo), às 17.30 horas, no Estádio do Dragão.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) divulgou esta sexta-feira o horário dos encontros com transmissão televisiva. O jogo entre o Vizela, do Campeonato de Portugal, e o Benfica será disputado no dia 23, às 20.45 horas. Nesse mesmo sábado, às 18.30 horas, há um jogo entre duas equipas da primeira liga, o Braga e o Gil Vicente, que se encontrarão no Estádio Municipal de Braga.

A quarta eliminatória da Taça de Portugal arranca no dia 22 de novembro, às 17:15, com o encontro entre Leixões, da Liga Pro, e o Santa Clara, do escalão principal.