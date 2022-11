F.C. Porto regressou aos treinos na preparação para a Taça da Liga

JN/Agências Hoje às 17:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto regressou, esta segunda-feira, aos treinos no centro de estágios do Olival, depois de uma semana de folga, numa sessão sem Evanilson, Meixedo e Zaidu, lesionados, e Veron em treino condicionado.

Os dragões preparam a estreia na sexta-feira na Taça da Liga, em que defrontam no Estádio do Dragão o Mafra, 12.º classificado da Liga 2, em jogo da primeira jornada do grupo A, com início às 20.45 horas.

Depois da vitória no campeonato em casa do Boavista (4-1), Sérgio Conceição aproveitou para dar umas pequenas férias ao plantel, numa fase de paragem do campeonato, com o início do Mundial2022 no Qatar, e antes da Taça da Liga.

PUB

Na sessão de hoje, sem os internacionais nas seleções, nomeadamente Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Grujic (Sérvia), Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão), o treinador dos dragões contou com Roko Runje, Abraham Marcus e Wendel Silva, jogadores da equipa B.

Na Taça da Liga, cuja fase de grupos decorrerá em simultâneo com o campeonato do Mundo e, por isso, sem os internacionais, o F. C. Porto integra o grupo A, com Mafra, que defronta na sexta-feira, Desportivo de Chaves, em 08 de dezembro, e Vizela, em 16