F. C. Porto vence a Liga dos Campeões de hóquei em patins

Os dragões sagraram-se campeões europeus de hóquei pela terceira vez na história do clube.

O Futebol Clube de Porto foi o vencedor da edição da Liga dos Campeões da World Skate Europe desta época. Os dragões quebraram um jejum de 33 anos - venceram pela última vez em 1989/1990, ainda no formato de Taça dos Campeões Europeus, e em 1985/1986 - ao derrotarem, este domingo, o Valongo por 5-1, em final disputada entre duas equipas portuguesas, no Pavilhão José Natário, em Viana do Castelo .

Os golos da equipa orientada por Ricardo Ares foram marcados por Rafa Costa, Carlo di Benedetto (o jogador francês bisou), Gonçalo Alves e Xavi Barroso. Miguel Moura marcou pelo Valongo.

Na caminhada até à conquista do título, os azuis e brancos bateram o S.L. Benfica, nos quartos de final, e o Barcelona, nas meias-finais, tendo o Valongo deixado para trás o Sporting e a Oliveirense.

O treinador dos dragões, Ricardo Ares, mostrou-se satisfeito com uma conquista que não foi fácil de atingir:

"Hoje, sofremos na primeira parte, o Valongo atacou muito bem, mas depois conseguimos gerir o resultado. Fizemos o que tínhamos de fazer para ganhar. A vitória é uma moral, um caminho a seguir, e, como sempre, vamos lutar pelas competições em que estamos, e claro que vamos lutar pelo campeonato", referiu o técnico da equipa vencedora.

Já o técnico do conjunto valonguense, Edu Bosch, vincou a crença de que, no futuro, o Valongo vencerá o título europeu:

"Parabéns ao F. C. Porto pela vitória. Nós não estivemos ao nosso nível na defesa, foi um fim de semana muito desgastante, tivemos menos tempo para recuperar. Parabéns aos meus jogadores, porque fizeram uma Champions League digna de campeões. Hoje, apesar da derrota, conseguiram demonstrar que foram verdadeiros campeões, e ainda vão ter a medalha de ouro ao peito."