F. C. Porto vence em Viseu e segue em frente na Taça de Portugal

O F. C. Porto apurou-se, na noite desta quarta-feira, para as meias-finais da Taça de Portugal de futebol, ao vencer, no Fontelo, o Académico de Viseu, por 1-0, em jogo dos quartos de final da competição. André Franco foi o autor do único golo do encontro, obtido pouco depois do início da segunda parte.

No segundo jogo dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol, disputado na noite desta quarta-feira, em Viseu, entre o Académico de Viseu, da Liga 2, e o F. C. Porto, do escalão principal, os campeões nacionais e atuais detentores do troféu relativo à prova rainha, asseguraram a qualificação para as meias-finais.

Num jogo em que o técnico Sérgio Conceição procedeu a várias alterações no onze inicial, certamente procurando gerir o grupo a pensar também no clássico de domingo em Alvalade frente ao Sporting para o campeonato, a equipa portista sentiu dificuldades em afastar da competição o quarto classificado da Liga 2, mas acabou por carimbar o apuramento.

Com o nulo a subsistir no final do primeiro tempo, o F. C. Porto adiantou-se no marcador pouco depois do recomeço (50 minutos). Assistência de Uribe, com André Franco a concluir a jogada de cabeça, assinando assim o segundo golo pelos portistas, em temporada de estreia nos campeões nacionais, oriundo do Estoril Praia.

Os viriatos, orientados pelo antigo jogador e capitão dos dragões Jorge Costa, procuraram depois o empate, que forçaria um eventual prolongamento nesta eliminatória, mas o F. C. Porto geriu bem a vantagem no marcador, acabando por assegurar a passagem à fase seguinte da competição.

O Famalicão tinha sido a primeira equipa a apurar-se para as meias-finais da Taça de Portugal, época 2022/23. Nessa etapa da competição, a disputar a duas mãos, os famalicenses defrontarão assim o F. C. Porto. A eliminatória relativa às meias-finais deverá realizar-se nos dias 26 de abril e 3 de maio, estando a final agendada para 4 de junho, no Estádio Nacional, em Oeiras.

