F. C. Porto vence Famalicão na primeira mão da Taça de Portugal

O F. C. Porto derrotou, nesta quarta-feira à noite, o Famalicão, por 2-1, no Minho, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os dragões concretizaram por Marcano e Toni Martinez, Penetra fez o golo da equipa de João Pedro Sousa.

O duelo começou de feição para o F.C. Porto. Aos 16 minutos, uma má saída do guarda-redes Luiz Júnior permitiu um golo fácil a Marcano, que se tornou no defesa mais goleador de sempre na história do clube - 27 golos. Riccieli e Cádiz tiveram chances para empatar, Pepê também poderia ter marcado para os dragões, mas acabou mesmo por ser o Famalicão a chegar ao golo, através de Penetra, após bom cruzamento de Iván Jaime.

No segundo período, Uribe e Galeno entraram para os lugares de Grujic e Namaso, no F.C. Porto, porém a partida perdeu ritmo e intensidade. Ainda assim, Toni Martinez marcou novo golo para o campeão nacional, fruto de um toque subtil, depois de uma excelente assistência de Galeno. De livre direto, Ivo Rodrigues atirou por cima, nos descontos.

Em 4 de maio, tem lugar a segunda mão, agendada para o Estádio do Dragão.