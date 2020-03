Fechar as equipas para reabrir as ligas

Nuno Barbosa Hoje às 16:02 Facebook

Cúpulas desportivas já debateram um cenário cuidado, que permitiria concluir os dois campeonatos profissionais portugueses, mesmo com o país ainda em quarentena.

Concluir ou não os campeonatos profissionais? Se sim, como e quando fazê-lo? Se não, como definir a classificação final da época desportiva, interrompida por força da pandemia da Covid-19, que ainda parece longe de estar controlada? Nesta altura, as dúvidas ainda são muitas, mas de acordo com o que apurou o JN, uma das hipóteses já afloradas pelas cúpulas do futebol português, que também aqui se esforçam por jogar em antecipação, passa pela conclusão da Liga e da LigaPro com jogos à porta fechada e outras medidas de segurança e prevenção face ao risco de contágio e propagação do novo coronavírus.