Feddal volta aos treinos no Sporting

O central marroquino está recuperado da lesão muscular que sofreu no encontro com o Benfica, a 3 de dezembro, e regressa às opções de Ruben Amorim.

Integrado no treino desta terça-feira, o defesa entra assim no lote de opções do leão para o encontro de sexta-feira (18.30 horas de Portugal Continental) frente ao Santa Clara, depois de ter falhado os últimos seis jogos do emblema de Alvalade.

Próximo da recuperação, como o JN já havia adiantado, está também o lateral Pedro Porro, que se encontra de luto depois do falecimento do avô. Jovane continua em recuperação e Ugarte e Tabata continuam em isolamento.

A jogar pela segunda época em Alvalade, Feddal participou em 16 jogos esta temporada e ficou de fora dos selecionados de Marrocos para a Taça das Nações Africanas, que se inicia no dia 9 de janeiro.