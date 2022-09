Federação abre inquérito a agressão de jogador turco em Tbilissi

JN/Agências Ontem às 23:11 Facebook

A Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) anunciou, esta segunda-feira, ter aberto um inquérito às acusações feitas pelo jogador turco Furkan Korkmaz, que diz ter sido agredido por seguranças e adeptos da Geórgia durante um jogo do Campeonato da Europa.

"Sobre as alegações, está em curso uma investigação. Quando esta estiver concluída, os órgãos competentes da FIBA decidirão medidas disciplinares aplicáveis", pode ler-se num comunicado do organismo de cúpula do basquetebol mundial.

As agressões terão acontecido no túnel do Geórgia-Turquia (88-83), relativo ao grupo A do Campeonato da Europa de basquetebol, e os turcos ameaçaram já abandonar o torneio se as imagens de videovigilância não forem divulgadas.

Do lado da federação georgiana, estas afirmações são qualificadas de "caluniosas" e "excedem os limites", numa polémica em que Korkmaz, que joga nos norte-americanos do Philadelphia 76ers, está no centro.

Após ter sido excluído no último quarto, após um confronto na quadra, voltava aos balneários quando "três outros jogadores e seguranças" o agrediram, ao que se seguiu "um confronto físico da polícia" com a comitiva turca, garantiu o vice-presidente desta federação, Omer Onan.

Os turcos voltam a jogar na terça-feira com a Bélgica, enquanto a Geórgia defronta a Bulgária no mesmo dia. O Europeu decorre na Geórgia, na Alemanha, na República Checa e em Itália.