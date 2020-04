Federação alemã adia final da Taça

JN/Agências Hoje às 21:55 Facebook

A final da Taça da Alemanha, marcada para 23 de maio, em Berlim, foi adiada, devido à pandemia da covid-19, mas deverá decorrer até 30 de junho, anunciou esta sexta-feira a federação alemã de futebol (DFB).

Em comunicado, o presidente do organismo explicou que, devido à atual suspensão das competições, por causa do surto do coronavírus, ainda não há datas definidas para a final e para as meias-finais da Taça da Alemanha, mas espera que os jogos aconteçam antes do limite imposto pela DFB de 30 de junho.

"Não sabemos ainda o dia da final, mas sabemos que existe uma grande probabilidade de o jogo acontecer num estádio sem público, o que é lamentável já que é um jogo especial", disse Fritz Keller.

A final da Taça da Alemanha vai decorrer no Estádio Olímpico de Berlim.

Nas meias-finais, o Bayern Munique, detentor do troféu, recebe o Eintracht Frankfurt, de Gonçalo Paciência e André Silva, enquanto o Bayer Leverkusen vai deslocar-se ao terreno do Saarbrucken, emblema do quarto escalão e grande surpresa desta edição da prova.

O futebol na Alemanha, que parou no início de março, poderá ser retomado em 9 de maio, com jogos à porta fechada e com várias medidas de segurança, faltando apenas a 'luz verde' do governo germânico.