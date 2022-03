Federação anuncia medidas de apoio a atletas e treinadores ucranianos

JN/Agências Hoje às 17:48 Facebook

A Federação de Andebol de Portugal (FAP) relevou, esta quinta-feira, que irá adotar medidas de apoio a jogadores, treinadores e agentes desportivos ucranianos, deslocados ou a residir em Portugal, incluindo os que detenham o estatuto de refugiado.

Esta posição surge na sequência do comunicado da Federação Europeia de Andebol (EHF) a condenar a guerra na Ucrânia, subscrito na "íntegra e sem qualquer reserva" pela FAP, face à "violação generalizada dos direitos humanos" e à "ameaça à vida e à integridade física dos ucranianos".

Nesse sentido, a FAP decidiu permitir "a título excecional", por "razões humanitárias e de força maior", a inscrição de agentes desportivos ucranianos, sem custos ou encargos de inscrição, até 01 de abril, tendo em vista a sua participação em provas oficiais, nacionais e regionais.

A federação concede ainda outros apoios, de natureza não desportiva, como a possibilidade de inscrição e frequência em cursos do ensino superior e politécnico, ao abrigo e nos termos e condições dos protocolos da FAP em vigor com várias instituições.

O presidente da FAP, Miguel Laranjeiro, enviou uma missiva à Federação Ucraniana de Andebol a manifestar a "total solidariedade para com o povo ucraniano e para com a comunidade do andebol em particular" e em que lamenta o seu sofrimento.

Para Miguel Laranjeiro, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia "está a traduzir-se numa crise humanitária em larga escala, que está já a originar o abandono de civis, que procuram refúgio em países dispostos a prestar-lhes acolhimento".