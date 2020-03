Federação cancela campeonatos dos escalões de formação

Hoje às 16:36 Facebook

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou que dá por concluídas todas as provas dos escalões de formação sob a sua alçada (futebol e futsal).

"Devem dar-se por concluídas as competições nacionais de todos os escalões de formação de futebol e futsal, masculinas e femininas, não resultando das mesmas qualquer efeito desportivo imediato", anunciou hoje em comunicado a FPF, acrescentando que "não serão atribuídos títulos nas referidas competições, nem aplicado o regime de subidas e descidas".

Esta decisão decorre do entendimento de que "a prioridade de pais, avós, filhos e netos deve ser, obviamente, a de se dedicarem à proteção uns dos outros e às exigências escolares, em nome do direito à proteção da saúde", atendendo ao atual estado de emergência.

O cancelamento dos campeonatos nacionais de futebol e futsal dos escalões de formação, masculinos e femininos, é acompanhado pelas "22 associações distritais e regionais que vão igualmente dar sem efeito as suas competições destinadas aos escalões de formação de futebol e futsal".

"A decisão agora tomada visa proteger a população, especialmente os jovens e as crianças que amam o futebol, salvaguardando-os e a todos os seus familiares de perigos bem presentes. Desta forma, assegurar-se-á o valor primordial da saúde e o desenvolvimento desses jovens e crianças, em segurança e estabilidade possíveis", pode ler-se no comunicado da FPF.

Recorde-se que as competições nacionais dos escalões de formação tinham sido suspensas por duas semanas, a 10 de março, dois dias antes de a FPF ter decidido suspender todas as competições, incluindo as seniores.

"A situação provocada pela pandemia de covid-19 continuará a ser monitorizada pelo grupo de emergência criado pelo presidente da FPF, que poderá rever - ampliando ou reduzindo - as medidas agora implementadas", remata o organismo.

Relativamente às restantes competições sob a sua alçada, como a Liga, Campeonato de Portugal, Liga de Futsal ou Liga feminina, a federação reforça que "continuam suspensas".