Federação disponibiliza 2,2 milhões de euros para clubes distritais

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, anunciou esta quinta-feira ter informado a Associações de Futebol Distritais e Regionais da abertura de um novo fundo de apoio, destinado a ajudar os clubes das provas distritais que foram obrigados a suspender a atividade devido à pandemia.

"O objetivo deste novo fundo é permitir que as associações auxiliem os clubes das suas competições neste período especialmente difícil em que as provas foram suspensas devido à pandemia covid-19", avança a nota publicada no site oficial do organismo que gere o futebol luso.

O programa de auxílio tem um valor global de 2,2 milhões de euros, sendo que "uma parte a fundo perdido e outra a título de empréstimo a liquidar até à época 2024-25".

A FPF vai atribuir 15 mil euros a cada associação, acrescido de um valor variável por cada clube que se encontrava em ação em janeiro nas provas distritais.