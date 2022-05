Federação do Congo anuncia que Mbemba está de saída do F. C. Porto

Arnaldo Martins Hoje às 15:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Defesa central foi dispensado da seleção para "tratar das negociações para a transferência para outro clube". Jogador está em final de contrato e despede-se amanhã dos dragões, após a final da Taça de Portugal com o Tondela

Chancel Mbemba ficou de fora da convocatória do selecionador Héctor Cúper para os próximos compromissos do Congo. A justificação é que o habitual titular do F. C. Porto "está dispensado para tratar das negociações para a transferência para outro clube".

Na mesma nota, a seleção africana explica que o jogador falha, assim, os jogos de apuramento para a próxima edição da Taça das Nações Africanas, frente a Gabão e Sudão, agendados para os dias 4 e 8 de junho, respetivamente.

O defesa, que termina contrato com o F. C. Porto, prepara-se para seguir a carreira noutras paragens. Mbemba ingressou nos dragões há quatro anos, depois de ter representado o Newcastle, da Premier League. Ao que o JN apurou, o jogador, desde essa altura, já tinha um vencimento elevado e, nesta altura, tem propostas muito aliciantes, em termos financeiros, para prosseguir a carreira.

Apesar de estar de saída, Mbemba será titular, amanhã, na final da Taça, frente ao Tondela, fazendo dupla com Pepe no centro da defesa azul e branca.