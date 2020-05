Federação e clubes que contestam subidas no campeonato de Portugal vão reunir-se

Hoje às 21:45 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol vai reunir-se, esta sexta-feira, com os clubes do Campeonato de Portugal que questionam a decisão de promover as subidas de Vizela e Arouca à LigaPro,

Olhanense, Praiense, Fafe, Lusitânia de Lourosa, Benfica e Castelo Branco e Real foram os emblemas que solicitaram a reunião por contestarem os critérios adotados pela federação, que escolheu as duas equipas das quatro séries com mais pontos até ao momento da interrupção do campeonato.

Algarvios e açorianos lideram as outras duas séries, enquanto as restantes ocupavam a segunda posição e também participariam no play-off de subida.