Federação e Conselho de Disciplina devem vetar Regulamentos da Liga

Regulamento Disciplinar da Liga vai esta quarta-feira a votos e deverá ser vetado pela direção da Federação Portuguesa de Futebol e pelo Conselho de Disciplina.

Depois de ter sido aprovado pelos clubes em Assembleia Geral, o novo Regulamento Disciplinar da Liga para a época 2022/23 deverá ser vetado pela direção da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pelo Conselho de Disciplina.

Segundo apurou o JN, a direção da FPF não concorda com o artigo sobre a obrigatoriedade da cedência de jogadores à seleção nacional e as respetivas consequências. O Conselho de Disciplina, por sua vez, acredita que há questões processuais que podem limitar a eficácia da justiça desportiva, considerando as normas que podem ser introduzidas como ilegais e antiestatutárias.