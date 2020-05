Federação e Liga definiram estratégia e plano de comunicação exigidos pela DGS

JN Hoje às 15:44 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) anunciaram esta sexta-feira que já definiram a estratégia e o plano de comunicação exigidos pelo parecer técnico da Direção Geral da Saúde para o recomeço do campeonato.

"As ações previstas no plano de comunicação visam garantir que os adeptos conhecem os planos de contingência dos clubes e as normas e orientações da DGS. A estratégia definida utilizará a capacidade de comunicação dos diversos agentes desportivos para promover junto da sociedade civil a necessidade de cumprir as medidas da Direção Geral da Saúde no combate à infeção por SARS-CoV-2, no atual contexto de pandemia Covid-19", esclarecem os dois organismos que gerem o futebol.

Segundo a FPF e a LPFP, este plano prevê também que os encontros da Liga que faltam disputar só irão decorrer nos estádios aprovados pela DGS, que já fez as vistorias aos recintos de nível 2 e 3. "A empresa especializada envolvida no processo entregará agora um relatório descritivo", acrescentaram.