Federação e Liga unem-se para dar resposta à pandemia

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) estiveram reunidas esta sexta-feira no sentido de se unirem na avaliação e na resposta a dar às diferentes situações que surjam face à evolução da pandemia de covid-19.

"A FPF e a Liga Portugal criarão um comité jurídico para avaliação e unificação das respostas que se coloquem durante toda a época desportiva, na salvaguarda da integridade das suas competições", avançam os dois organismos que gerem o futebol português, num comunicado conjunto, salientando que irão constituir "um comité clínico para acompanhamento das obrigações dos clubes e Sociedades Desportivas participantes nas competições, durante toda a época desportiva".

Para evitar situações como a que aconteceu na passada sexta-feira, no jogo entre o Estoril e o Cova da Piedade, com o último a não comparecer devido a vários casos de covid-19 no plantel e equipa técnica e sob orientação da delegada de saúde de Setúbal, a FPF e LPFP anunciaram que "os jogos que não se realizem por uma razão justificada com deliberação detalhada de autoridade de saúde competente, serão, no limite do que a calendarização permita, reagendados no mais curto espaço de tempo possível".

A alteração aos regulamentos para serem enquadradas "todas as situações de exceção suscitadas pela pandemia" também será analisada.

"Para a implementação dos objetivos dos pontos anteriores, FPF e Liga Portugal colocarão todo o esforço das suas direções para uniformizar procedimentos e sensibilizar Sociedades Desportivas, clubes e autoridades para a salvaguarda do futebol, face à atual declaração de estado de emergência", termina o documento.