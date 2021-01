Federação enaltece Ronaldo pelos 760 golos

JN Ontem às 23:06 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) assinalou, esta quarta-feira, os 760 golos na carreira do internacional português Cristiano Ronaldo e parabenizou-o pela vitória na Supertaça de Itália.

"Cristiano Ronaldo conquistou a Supertaça de Itália e assinou o seu 760º golo da carreira e, assim, alcançou mais um registo que o distingue de novo no topo dos goleadores mundiais. Ao marcar o primeiro golo da vitória por 2-0 da Juventus frente ao Nápoles, no jogo que decidia a Supertaça de Itália Cristiano Ronaldo atingiu o registo de 760 golos oficiais que superam os 759 de Josef Bican numa das listas que reconhece este número de golos ao lendário jogador que representou a Áustria e a Checoslováquia entre os anos 30 e 50", pode ler-se na nota publicada no site da FPF.

A federação assiná-la, contudo, que há outras "entidades credíveis, mas também sem certificação absoluta e oficial", que defendem que Cristiano Ronaldo "ainda não ultrapassou Bican (762 golos) e nem mesmo Pelé (767). Isto, se contarmos "apenas" os golos marcados ao serviço de clubes e seleções".

"Entre as várias listas que têm motivado o debate sobre esta temática, a elaborada pela RSSSF (Rec. Sport Soccer Statístics Foundation) é vista como última e definitiva prova que atribuirá a coroa de rei dos golos de todos os tempos. De acordo com esta tabela, Bican tem 805 golos marcados", pode ler-se no site.

No entanto, a FPF salienta que "será seguramente a este patamar que Cristiano Ronaldo chegará e com golos todos eles certificados". "Haverá, pois, a oportunidade de voltar a dar-lhe os parabéns", acrescenta a nota.

Quem não perdeu tempo a parabenizar o internacional português foi o presidente do organismo, Fernando Gomes.

"Felicito calorosamente o Cristiano Ronaldo pela conquista da Supertaça de Itália e pela obtenção do 760.º golo da carreira, um patamar fantástico que, tenho a certeza, continuará a subir. O golo representou mais um troféu e uma marca que abrilhanta a sua carreira recheada de sucessos, troféus, honras e distinções - como é o facto de estar pela 15.ª vez na equipa do ano da UEFA - que apenas estão ao alcance do jogador inigualável que é. Parabéns Capitão!", frisou o dirigente máximo do futebol português.