Federação entre os distinguidos da Gala do Desporto da Universidade do Minho

JN Hoje às 10:04 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Futebol esteve entre as distinções atribuídas na 21.ª Gala do Desporto da Universidade do Minho, realizada na noite de segunda-feira.

A 21.ª edição da Gala do Desporto da Universidade do Minho premiou os atletas e treinadores que estiveram em destaque ao longo da última época.

Entre as distinções atribuídas, destaque para o reconhecimento feito à Federação Portuguesa de Futebol pela parceria que vem mantendo com a instituição minhota nos últimos anos.

PUB

Maria Mimosa, treinadora de natação que conquistou, ao longo da época, onze medalhas de ouro, nove de prata e quatro de bronze, arrebatou o prémio de Treinador do Ano.

A Atleta Feminina do Ano foi Sofia Oliveira, que foi medalha de ouro no campeonato nacional universitário de kickboxing e campeã europeia universitária.

Na vertente masculina, o nadador Rafael Simões foi o Atleta do Ano, fruto da medalha de ouro, em piscina curta, nas provas de 50 e 100 metros bruços, bem como nos 4x50 metros livres. Na piscina longa, conquistou as provas de 50 e 100 metros bruços, tendo alcançado a prata nos 100 metros mariposa e o bronze no 4x50 metros livres.

Na categoria Percurso Desportivo, a escolha recaiu em Ana Coelho, atleta de taekwondo que venceu oito campeonatos nacionais universitários. Para além do percurso interno, conquistou duas medalhas de bronze em campeonatos europeus universitários, em 2013 e 2015.