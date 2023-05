Federação Espanhola reduz castigo ao Valência por racismo

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O Comité de Recurso da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) reduziu de cinco para três jogos a sanção de encerramento parcial de uma bancada do estádio do Valência, motivada pelos insultos racistas a Vinícius Júnior.

O órgão federativo deu provimento parcial ao recurso do Valência, reduzindo também o valor da multa, de 45 mil para 27 mil euros, mas rejeitou o pedido do clube para suspender cautelarmente a sanção imposta pelo Comité de Competição da RFEF.

O Valência foi punido com o encerramento parcial de uma bancada do Estádio Mestalla, na sequência de insultos racistas dirigidos a Vinícius Júnior, avançado do Real Madrid, que chegou a estar interrompido e terminou com a vitória da equipa da casa, por 1-0.

PUB

A justiça federativa decidiu ordenar o fecho da bancada Kempes, de onde terão saído grande parte dos insultos, entre os quais o único relatado no relatório do árbitro, que refere que, aos 73 minutos, um adepto chamou "macaco" a Vinícius Júnior.

O Comité de Competição considerou que, tendo em conta as provas apresentadas, os insultos começaram ainda no exterior do estádio, no momento da chegada do Real Madrid, continuando no interior, com o organismo a salientar que, entre outros, ouviu-se "um grito generalizado nas bancadas" a chamar "macaco" ao brasileiro perto do final do encontro.