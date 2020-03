Federação espanhola tenta obter financiamento da banca para auxiliar clubes

JN/Agências Hoje às 14:47 Facebook

O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol pretender obter um financiamento de 500 milhões de euros junto da banca para os clubes das ligas profissionais, devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

"Queremos estender a mão ao futebol profissional. Estamos na disposição de nos sentarmos com a Liga e procurar financiamento para os clubes com problemas. Vão existir clubes que não recebem totalmente o dinheiro da televisão, e, por isso, vamos trabalhar numa linha de 500 milhões de euros para enfrentar as dificuldades e num financiamento a quatro, cinco ou seis anos", disse Luís Rubiales.

Além da ajuda aos clubes profissionais, a federação anunciou ainda uma linha de subsídios para o futebol não profissional, que irá até aos quatro milhões de euros.

Para o futebol profissional, Rubiales considera que é possível pedir crédito aos três ou quatro bancos mais importantes de Espanha. "Daremos como aval os direitos dos clubes (...). É uma solução prática e resolve um problema dos clubes da primeira e segundas divisões", acrescentou Luís Rubiales, que concorre, em eleições agora sem data marcada, com Iker Casillas à liderança da federação.

O dirigente insistiu ainda que todas as competições estão suspensas e que a prioridade não é encontrar datas para realizar os jogos, mas ajudar o país em relação à situação que se vive, com Espanha a ser já o segundo país com mais mortes (3434 pessoas) devido à pandemia da Covid-19.

"Não queremos fazer esquemas ou pensar em datas. A época deve ser concluída, seja quando for. Não temos prazos, e se tivermos datas veremos o que fazer", adiantou o responsável federativo.