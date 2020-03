Federação Europeia de Andebol recomeça competições em junho

Hoje às 15:51 Facebook

A Federação Europeia de Andebol avançou, esta quarta-feira, que as competições sob a sua égide apenas poderão voltar a ser disputadas a partir de junho, devido à pandemia da Covid-19.

"O cenário desenhado prevê que nenhuma competição organizada sob a égide da EHF seja jogada em abril e maio, com os primeiros encontros a disputarem-se na primeira semana de junho", lê-se num comunicado do organismo.

Contudo, a EHF salienta que, tendo em conta o estado da pandemia e as medidas governamentais para a combater, "não há uma certeza de quando os jogos vão recomeçar".

"A situação atual torna impossível disputar competições de andebol nas próximas semanas. Neste momento, há coisas muito mais importantes para nos focarmos do que discutir possibilidades para encontros de andebol. Contudo, há boas razões para desenvolver cenários alternativos. É nisto que temos estado a trabalhar", referiu o presidente da EHF, Michael Wiederer.

No entanto, o responsável lembra que "a implementação deste cenário [jogos a começar em junho] vai depender do desenvolvimento da situação" da Covid-19.

A EHF decidiu adiar para final de agosto e início de setembro as final four das competições de clubes, com os oitavos de final da Liga dos Campeões, com a presença do F. C. Porto, e a quinta jornada da Taça EHF, na qual está o Benfica, a disputarem-se, nas melhores previsões, na primeira semana de junho.

O play-off' de qualificação para o Mundial2021, previsto para o início de junho, passará para o final de junho e início de julho, com Portugal a defrontar a Letónia ou Israel.