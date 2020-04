Federação holandesa quer cancelar o campeonato

Hoje às 21:44 Facebook

Twitter

Partilhar

No mesmo dia em que a UEFA aconselhou que as ligas sejam jogadas até ao fim, na Holanda o cenário mais provável é precisamente o contrário.

A Real Federação Holandesa de Futebol (KNVB) anunciou esta terça-feira a intenção de cancelar o campeonato principal, depois de o governo ter prolongado a proibição de eventos públicos no país até setembro, devido à pandemia de covid-19.

"Desta forma, os responsáveis pelo futebol profissional não tencionam retomar a temporada 2019/20. Tendo em conta a decisão do governo, a KNVB vai agora consultar a UEFA e, posteriormente, tomará uma decisão. Na sexta-feira, os clubes e todos os envolvidos vão reunir-se para analisar as consequências desta decisão", pode ler-se no comunicado da federação holandesa.

A proibição de eventos que requerem permissão especial, entre os quais jogos de futebol, inclusive à porta fechada, foi hoje prolongada nos Países Baixos para o período de 1 de junho a 1 de setembro, anunciou o primeiro-ministro daquele país.