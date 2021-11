Federação húngara investiga alegado assédio físico e psicológico de treinador

JN/Agências Hoje às 20:59 Facebook

A federação húngara de natação vai investigar as acusações de assédio físico e psicológico visando o treinador Gyorgy Turi, que trabalhou com o seis vezes medalhado olímpico Laszlo Cseh.

Um comité vai analisar as queixas contra Turi, técnico de vários nadadores húngaros de topo, incluindo Cseh, que somou seis medalhas olímpicas (quatro de prata e duas de bronze), 13 em Mundiais (duas de ouro, seis de prata e cinco de bronze) e 23 em Europeus (14 de ouro, quatro de prata e cinco de bronze).

"[Turi] declarou na reunião que cooperará com o comité em todos os aspetos e suspenderá voluntariamente as funções de vice-presidente técnico da federação e de diretor do comité de treino até que o inquérito esteja concluído", indica o organismo na nota.

Laszlo Cseh, estrela da natação húngara que foi treinada por Turi entre 2014 e o fim da carreira, nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, admitiu numa entrevista em outubro que os métodos de treino do técnico de 64 anos implicavam submeter os nadadores a um "terror psicológico".

Após as revelações do agora ex-nadador, vários outros revelaram nos meios de comunicação húngaros que Turi os tinha submetido a assédio físico, tendo, nomeadamente, tirado da água pelos cabelos um deles e batido noutro.

Um nadador, sob anonimato, explicou numa entrevista que o técnico, conhecido pela alcunha de "czar", comparava os atletas a porcos caso estes ganhassem peso.

Turi, que admitiu ter dado uma bofetada a um nadador e usar habitualmente um bastão nas sessões de treino, defendeu os métodos utilizados em entrevistas recentes.