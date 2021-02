Federação Inglesa quer descobrir causa de maior probabilidade de demência em jogadores

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Inglesa de Futebol vai promover novas pesquisas para descobrir o que causa um maior risco de demência entre os jogadores profissionais, com 3,5 vezes mais probabilidade de morrer de doenças neurodegenerativas do que o resto da população.

"Esta aposta nas pesquisas é outro passo importante no nosso compromisso de entender melhor o que causa distúrbios neurodegenerativos em ex-jogadores de futebol profissionais", explicou o secretário-geral da federação, Mark Bullingham.

Os riscos acrescidos para os futebolistas foram identificados em 2019 num estudo da Universidade de Glasgow e co-financiada pela Federação e pelo Sindicato dos Profissionais de Jogadores de Futebol.

Em novembro, Bobby Charlton, antiga lenda do Manchester United e da seleção inglesa, foi diagnosticada com demência, bem como o irmão Jack e antigo colega Nobby Stiles, que faleceu em 2020.

Dois fatores potenciais para a demência podem ser os repetidos cabeceamentos na bola e as comoções.

"Que este projeto ajude a proteger os jogadores e o futebol a ser o mais seguro possível nas gerações futuras", disse o responsável do sindicato dos jogadores, Gordon Taylor.

Um grupo de trabalho está a considerar possíveis recomendações para se evitarem toques de cabeça durante os treinos profissionais; os técnicos já são desaconselhados a evitá-los nas camadas mais jovens.

PUB

As lesões na cabeça são também uma preocupação no mundo do râguebi: vários antigos praticantes estão a avançar com ações legais contra a World Rubgy e as federações inglesa e galesa depois de saberem que sofrem de problemas neurológicos.