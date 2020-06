Federação Internacional de Ténis de Mesa pede novas datas para Mundial por equipas

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

A Federação Internacional de Ténis de Mesa (ITTF) solicitou, esta quinta-feira, novas datas à organização do Campeonato do Mundo por equipas, em Busan, na Coreia do Sul, para acolher o evento em 2021, devido à pandemia de covid-19.

A realização do Mundial de equipas, que deveria ter-se disputado entre 22 a 29 de março, em Busan, na Coreia do Sul, havia sido adiado para 27 de setembro a 4 de outubro, mas pode nem acontecer este ano, numa altura em que toda a atividade se encontra suspensa até final de julho.

"O Comité Executivo concordou em solicitar ao Comité Organizador Local de Busan que procure novas datas para sediar o Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa por equipas nos primeiros meses de 2021, uma vez que seria improvável que a maioria das equipas pudessem viajar para a Coreia do Sul em setembro de 2020", escreveu o organismo em comunicado.

Na reunião desta quinta-feira do Comité Executivo do organismo ficou ainda decidido que o calendário de 2021 será revisto, uma vez que os Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados para o próximo ano, assim como a intenção de "realizar eventos internacionais no último trimestre de 2020".

A nível de apoios, recorrendo à sua fundação, e juntamente com o World Table Tennis (WTT), a entidade vai "fornecer apoio financeiro para associações nacionais, jogadores e projetos de fundações afetados pela crise da pandemia".

A ITTF "ratificou os ajustes do sistema de qualificação" para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Tóquio 2020, que vão ser revelados em breve".