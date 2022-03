Federação marroquina enviou bilhete a Feddal... Mas não foi convocado

André Bucho Hoje às 19:23 Facebook

Selecionador de Marrocos justifica decisão de deixar o central do Sporting por este ser canhoto. Jogador está "chocado".

Momento insólito protagonizado pela Federação Marroquina de Futebol. Zouhair Feddal, central do Sporting, recebeu um bilhete de avião para se juntar à concentração da seleção marroquina, mas... Ficou de fora da lista de convocados para o play off de apuramento para o Mundial de 2022, diante da República Democrática do Congo.

"Recebi a convocatória e a federação até me enviou o bilhete de avião. Depois fiquei em choque ao ver que o meu nome não estava na convocatória. Até agora não sei porquê", assegurou o central dos leões ao portal ENDM.

Mais tarde, o selecionador marroquino Vahid Halilhodzic explicou a situação. "Esqueci-me que ele era canhoto. Então optei pelo El Yamiq [central do Valladolid]. Enviámos o bilhete de avião para o Feddal? Isso pouco me interessa, não sou que pago. Ele pode ver a sua família e estar nas bancadas com o Soufiane Rahimi [também ficou de fora dos convocados", justificou.

O duplo confronto entre Marrocos e a República Democrática do Congo joga-se nos dias 25 e 29 de março.