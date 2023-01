Federação na luta para as conversas do VAR serem públicas

Norberto A. Lopes Hoje às 12:15 Facebook

Carta enviada ao IFAB para que o futebol luso possa utilizar a medida a título experimental.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) escreveu uma carta ao IFAB (International Football Association Board), órgão que regulamenta as regras de jogo, para que o futebol português esteja envolvido nas experiências sobre as comunicações públicas entre os árbitros e os videoárbitros, apurou o JN.

Na missiva, a FPF não especificou nenhuma prova em concreto como ensaio para a implementação da medida, mas existem três competições que poderiam servir de experiência até ao final da época: a Liga, a Taça de Portugal e a fase de subida da Liga 3. Esta intenção dos responsáveis portugueses vai ao encontro da decisão do IFAB, que irá testar a medida no Mundial de Clubes, já no próximo mês, em Marrocos.