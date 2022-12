Federação nega ameaça de Cristiano Ronaldo de deixar a seleção

JN Hoje às 09:46 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol garantiu, nesta quinta-feira, que Cristiano Ronaldo não quis deixar a seleção nacional após saber que não seria titular frente à Suíça. Na manhã de hoje, surgiram notícias que indicavam o contrário.



"Uma notícia divulgada esta quinta-feira dá conta que Cristiano Ronaldo ameaçou deixar a seleção durante uma conversa com Fernando Santos, selecionador nacional. A FPF esclarece que em momento algum o capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Qatar", pode ler-se em comunicado divulgado pela Federação, esta quinta-feira.

A nota exalta ainda que "Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipa nacional e do país que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a seleção".



"Aliás, o grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado - se necessário fosse - na vitória frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022", pode ler-se.