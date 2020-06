Federação oficializa final da época 2019/20 a 2 de agosto

JN/Agências 19 Junho 2020 às 00:57 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) oficializou, quinta-feira, a extensão da época desportiva até 2 de agosto, seguindo determinação da FIFA de 11 de junho, que dava um prazo de 10 dias às federações.

A nota lembra que, em 12 de março, a FPF determinou a suspensão de todas as provas nacionais seniores de futebol e futsal, com efeitos a partir do dia 13 de março, dada a evolução da pandemia covid-19 e a necessidade de proteger todos os intervenientes em tais competições.

No seguimento, a federação lembra que a FIFA determinou a 1 de abril que cada federação indicasse os clubes participantes nas competições europeias até ao dia 3 de agosto, tendo, no dia 7 de abril, publicado um documento sobre questões regulamentares do futebol devido à pandemia e determinado a necessidade da extensão da época desportiva 2019/20.

Neste sentido, a FPF, "com o desiderato de prorrogar o período da atual época desportiva 2019/20, por forma a acomodar a realização das provas desportivas, cuja retoma foi autorizada pelo Governo da República, da Liga e Taça de Portugal, foi celebrado, a 4 de maio, o Memorando de Entendimento entre a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol".

A FIFA, em 11 de junho, veio estabelecer o prazo de 10 dias, antes da data do termo da época inicialmente prevista, para as federações nacionais efetuarem a respetiva comunicação de extensão da época desportiva em curso.

"Aprovado nas reuniões do Comité de Emergência da Federação Portuguesa de Futebol, de 29 de junho de 2019 e de 18 de junho de 2020", a FPF oficializa a extensão da época, que teve início a 1 de julho de 2019 e tem agora termo previsto para 2 de agosto de 2020, quando antes da pandemia estava definido que terminaria a 30 de junho de 2020.

O órgão federativo acrescenta que, "em consonância, e considerando que, em regra, nos termos da lei e dos regulamentos em vigor, os registos cessam com o termo da época desportiva, os registos desportivos dos jogadores profissionais e amadores, efetuados na época desportiva 2019/2020, cessam a 2 de agosto de 2020".