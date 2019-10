Federação Portuguesa de Futebol com receitas de 84 milhões em 2018/19

Hoje às 14:45 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol terminou a temporada passada com um resultado líquido de 3,6 milhões de euros, quatro vezes acima do esperado.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) alcançou um resultado líquido de 3,6 milhões de euros (ME) na época 2018/19, quase quatro vezes acima do previsto, de acordo com o Relatório e Contas a que a Lusa teve acesso esta segunda-feira.

O documento, que será discutido e votado na Assembleia Geral do organismo, a 19 de outubro, detalha receitas de cerca de 84 milhões e gastos de aproximadamente 79 milhões, valores igualmente acima do projetado (70,7 e 69,8 nestas rubricas, respetivamente).

Em 2018/19, a FPF arrecadou 12,3 milhões de euros com a vitória na Liga das Nações, um valor ligeiramente abaixo do amealhado com a chegada aos oitavos de final do Mundial de 2018 (12,6).

Entre as despesas, destacam-se os montantes empenhados nas seleções (cerca de 16 milhões deuros), dos quais mais de metade na seleção principal, assim como as rubricas de competições nacionais e regionais (16 milhões) e os gastos com pessoal (10,2 milhões).