Federação Portuguesa de Futebol disponibiliza Cidade do Futebol à Liga

Na sequência da divulgação do documento com as condições exigidas pela Direção Geral de Saúde (DGS) para o regresso da Liga e Taça de Portugal, sabe o JN que a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) colocou à disposição da Liga a casa das seleções nacionais de futebol.

A FPF disponibiliza Cidade do Futebol à Liga se dela precisar para qualquer treino de qualquer clube.

Recorde-se que, entre outras exigências, a DGS determinou "as competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios". Dentro dessa medida, Marítimo e Santa Clara podem ter de se mudar de malas e bagagens para solo continental e serão dois dos candidatos a usufruir das condições de excelência da Cidade do Futebol. No entanto, outros clubes que necessitem poderão usar essas infraestruturas.