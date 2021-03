Federação Portuguesa de Futebol realizou mais de 10 mil testes em janeiro e fevereiro

JN/Agências Hoje às 09:17 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realizou, entre janeiro e fevereiro, mais de dez mil testes de despiste ao novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, nos cinco campeonatos por si organizados.

Nos dois primeiros meses deste ano foram realizados 10.151 testes a "jogadores, staff e dirigentes de todos os clubes envolvidos nas competições" sob a tutela do organismo, sendo que, em cada clube, têm sido testados "entre 25 a 30 elementos", informou a FPF.

O Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional, foi a competição com mais testes efetuados (3078), seguindo-se o campeonato nacional de futebol feminino, os campeonatos nacionais de futsal masculino e feminino e a Liga Revelação.

De acordo com a FPF, "95% dos jogos programados no calendário de provas estão cumpridos" e a presente semana é a "segunda sem jogos adiados" devido a casos de infeção com o novo coronavírus.