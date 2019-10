Federação quer levar ensino da arbitragem para as escolas

Hoje às 21:59 Facebook

O Conselho de Arbitragem da FPF, com a colaboração da Associação de Futebol de Santarém, e do seu Conselho de Arbitragem, e a Câmara Municipal de Almeirim, organizaram o Fórum de Arbitragem que deu a conhecer as realidades de cada uma das 22 associações distritais.

Na 17.ª edição do Fórum de Arbitragem, que terminou este domingo, estiveram em cima da mesa alguns assuntos fundamentais para o crescimento da arbitragem em Portugal, entre os quais a captação de novos árbitros.

E o debate trouxe uma novidade: o alargamento do ensino da arbitragem as escolas, um projeto em desenvolvimento do Conselho de Arbitragem da FPF, em parceria com Coordenação Nacional do Desporto Escolar e o Ministério da Educação, com o apoio da APAF.

A cerimónia de encerramento contou com a presença do autarca de Almeirim, Pedro Ribeiro, do diretor da FPF Júlio Vieira, do presidente da AF Santarém, Francisco Jerónimo, o presidente do Sindicato de Jogadores, Joaquim Evangelista, e o vice-presidente da APAF, Luís Brás. O próximo fórum está marcado para abril do próximo ano e terá lugar no distrito de Bragança.