Federação quer mais mulheres a praticar automobilismo

O presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, destacou o crescimento da modalidade, traduzido, entre outros aspetos, pela subida de 5479 para 8093 praticantes, entre os anos de 2016 e 2019, e ter um campeonato de ralis entre os melhores do mundo, superando a França e a Itália. Agora, o objetivo é chamar cada vez mais mulheres à prática do automobilismo.

Durante um encontro, em Leça da Palmeira, Matosinhos, Ni Amorim, antigo campeão de automobilismo, anunciou que na sequência de recomendações da FIA, será estimulado o aumento de praticantes do género feminino, estando agendado para 8 de março o primeiro encontro nacional Mulheres no Automobilismo. "O número de mulheres no desporto automóvel no nosso país tem crescido nos últimos anos nas mais variadas áreas: pilotos, navegadores, oficiais de prova, media, mas nós pretendemos que este número continue a aumentar, que se perca o estigma de que o desporto automóvel é um desporto masculino", disse o presidente da FPAK.

A nível de karting, onde tudo começa para os futuros pilotos, o aumento de praticantes foi de 159 para 361, nesse mesmo período. Foi implementado agora um sistema de videovigilância que documenta as ocorrências, para um maior rigor nestas competições de jovens, de forma a apurar melhor as situações anómalas que se registam.

Ni Amorim, que falava aos jornalistas fazendo o ponto de situação do automobilismo em Portugal, afirmou ainda que a FPAK tem "as melhores práticas e métodos, que constituem até uma referência em outras instituições, como sucedeu recentemente com a federação espanhola".