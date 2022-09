Federação renova parceria com cerveja Sagres

JN Hoje às 12:40 Facebook

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, nesta segunda-feira, a renovação da parceria com a cerveja Sagres, até 2028.

A Federação Portuguesa de Futebol e a Sagres assinaram, nesta segunda-feira, a renovação do contrato de patrocínio com as Seleções Nacionais A masculina e feminina e sub-21, anunciou a entidade federativa.

De acordo com uma nota publicada no site oficial da FPF, a parceria estende-se até 2028, sendo que no próximo ano se assinalarão 30 anos do mais antigo patrocínio da Seleção A masculina.

Na cerimónia, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, estiveram presentes, do lado da Sagres, o CEO do Grupo SCC, Boris Miloushev, o chairman Nuno Pinto Magalhães e Maria de Oliveira, diretora de Marketing. A FPF fez-se representar pelo presidente Fernando Gomes, o vice-Presidente Humberto Coelho, os diretores Mónica Jorge, João Vieira Pinto e Pauleta, o CEO Luís Sobral e o selecionador nacional Fernando Santos.

"É com enorme ambição que esta nova etapa se inicia, já a partir de outubro, no que poderá ser um apuramento histórico da Seleção Nacional A feminina para o Mundial 2023, além da participação, em novembro e dezembro, da Seleção Nacional masculina no Mundial do Catar 2022", assinala a FPF.

"O apoio consistente da Cerveja Sagres ao futebol português permitiu estar junto da FPF e da Seleção em todos os momentos, acompanhando a evolução, vivendo intensamente as emoções do futebol e celebrando muitas conquistas", pode ainda ler-se na nota oficial publicada a respeito.

Para Nuno Pinto de Magalhães, presidente do Conselho de Administração da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, "é com enorme satisfação que renovamos o acordo com a FPF que permitirá que a nossa parceria vitoriosa ultrapasse os 30 anos consecutivos. Isto apenas é possível porque existe reconhecimento mútuo, objetivos comuns e, acima de tudo, valores comuns, tão característicos do futebol como da cerveja Sagres, como a portugalidade, a convivialidade, a igualdade e a inclusão, sem cerimónias para qualquer adepto."

Já o presidente da FPF, Fernando Gomes, revelou "grande satisfação" pela renovação dos votos: "A nossa relação com a Sagres foi sempre determinante para definir a forma como a FPF se relaciona com os parceiros. Conceitos como a confiança, a fiabilidade, a lealdade, a durabilidade e a portugalidade ajudaram-nos, ao longo de quase 30 anos, a atingir os objetivos nas nossas diferentes áreas de ação. Acredito que todos os portugueses se revêm neste caminho que trilhámos juntos e que, agora, com grande satisfação, decidimos estender para os próximos seis anos. Utilizando uma expressão do futebol, vamos com a Sagres e vamos com tudo!", realçou.