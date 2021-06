Federação segura Fernando Santos no cargo de selecionador nacional

Rui Farinha Hoje às 07:27 Facebook

Treinador continua a ter a confiança da Federação apesar da eliminação precoce no Euro 2020.

Alvo de muitas críticas no Euro 2020, Fernando Santos continua no comando técnico da seleção, pelo menos, até ao Mundial no próximo ano, que se realiza no Catar. Com contrato até 2024, o selecionador venceu duas competições - Euro 2016 e Liga das Nações 2019 - mas as decisões no banco e os resultados têm sido questionados na hora do adeus ao Campeonato da Europa, nos oitavos de final, na pior prestação de sempre da equipa das quinas nesta competição.

Desde logo ressalta o facto de, em 15 duelos nas últimas três grandes competições, Portugal só ter vencido três nos 90 minutos. Aconteceu com o País de Gales, no Euro 2016; frente a Marrocos, no Mundial 2018; e agora diante da Hungria, no Euro 2020. Já derrotas foram também três: Uruguai, há três anos; Alemanha e Bélgica, neste Europeu. Apesar das vicissitudes, a estrutura da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) mantém a total confiança em Fernando Santos, sabe o JN, até porque Portugal saiu do Europeu num jogo, frente à Bélgica, e realizou uma exibição razoável, tendo, porém, falhado na eficácia ofensiva.