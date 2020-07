Federações de modalidades de pavilhão debatem sexta-feira retoma das competições

Hoje às 20:52 Facebook

As federações de andebol, basquetebol, futebol, patinagem e voleibol vão reunir-se esta sexta-feira para analisar e debater os moldes da autorização da tutela para a retoma das modalidades de pavilhão em tempos de covid-19.

Em comunicado, as federações dizem que vão "analisar em conjunto a resolução do Conselho de Ministros sobre a decisão de permitir a retoma da prática da atividade física e desportiva em contexto de treino e competição, mediante regras específicas e sem público".

"Da agenda da reunião fazem parte ainda outros temas de interesse comum às cinco federações", acrescenta a curta nota.

Esta quinta-feira, o Governo aprovou a abertura das atividades desportivas que ainda estavam encerradas, em consequência das restrições impostas devido à pandemia de covid-19, confirmando a retoma competitiva das modalidades coletivas de pavilhão, sem a presença de público.

"Abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas - a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público", resume o comunicado do Conselho de Ministros.