Federações e associações aliviam clubes e pagam testes à formação

A. F. Porto e A. F. Aveiro ajudam os filiados a enfrentar a retoma. Federações de patinagem, voleibol e basquetebol também colaboram.

As associações de futebol como a do Porto e a de Aveiro e várias federações vão disponibilizar testes gratuitos à covid-19 aos clubes com equipas inscritas para a retoma da competição dos escalões de formação.

Os organismos convergem na vontade de aliviar os clubes de um encargo que estava a deixar muitos dirigentes em pânico, dada a obrigatoriedade de realização de testes rápidos de pesquisa de antigénio (TRAg) ou PCR, até 72 horas antes do início das atividades de médio risco, com regresso autorizado na próxima segunda-feira.